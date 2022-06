Asl2 sulle scritte offensive a Savona: “L’evidenza scientifica risponde alle fake sanitarie”

La direzione di Asl2 intende stigmatizzare l’azione di coloro che questa notte hanno voluto trasmettere un messaggio di odio e di paura, in modalità anonima ed occulta imbrattando i muri della strada che portano all'ospedale San Paolo.

“L’evidenza scientifica risponde rigorosamente alle false notizie in tema di vaccinazioni, sia per la pandemia da Covid19 sia per le malattie debellate o attualmente sotto controllo, ma le ingiurie sono una vera offesa per chi quotidianamente si impegna a garanzia della salute pubblica, spesso rischiando di persona la propria”, spiegano dalla direzione Asl2.

Continua l’impegno di tutti gli operatori dell’Asl2 per operare secondo le indicazioni scientifiche e le migliori pratiche di cura al servizio di tutti i cittadini che ne avranno bisogno.