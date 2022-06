A Giustenice torna la Sagra d’inizio estate: 18 e 19 giugno tutti a festeggiare l’arrivo della stagione più bella

Dopo due anni di stop, ritorno a feste, occasioni di svago e convivialità nel segno della tradizione e dell’allegria: sabato 18 e domenica 19 giugno Sagra d’inizio estate a Giustenice, in piazza San Michele, per celebrare l’arrivo della stagione più bella dell’anno.

La Sagra d’inizio estate è l’occasione per degustare piatti squisiti graditi a tutti i palati e per ballare insieme.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata per le 19.30, con un menu che prevede l’antipasto sfizioso, ravioli, rostelle, hamburger, wurstel, salsiccia, patatine fritte, fagioli, una selezione di dolci e gli immancabili focaccini salati. Segue musica e spazio a volontà per scatenarsi in meravigliosi balli.

Nel mese di luglio, Giustenice farà da sfondo anche ad altri due attesissimi eventi: dal 14 al 17 si terrà la Grande Sagra Gastronomica e, dal 29 al 31, torna “Luglio Medievale”, con il suggestivo Palio di Giustenice e l’imperdibile cena con piatti e ambientazione dell’epoca.