Savona, Cairo, Loano, English Summer Camp, campi solari 2022, aperte iscrizioni presso Ellea Eurolingue, per imparare l’inglese divertendosi

Estate per i bambini vuol dire svago e occasioni per fare nuove amicizie e, magari, imparare una lingua: a Cairo Montenotte, Loano e, da quest’anno anche a Savona, Ellea Eurolingue organizza English Summer Camp, meravigliosi campi solari, aperti ai bambini dai 3 ai 14 anni. Un’opportunità unica per unire gioco, divertimento e apprendimento con laboratori creativi, attività ludiche, sport e tanta gioia.

Sono aperte le iscrizioni per l’English Summer Camp, campi solari 2022, attivi già a partire da lunedì 13 giugno, che proseguiranno fino al 9 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, con un ricco programma quotidiano.

“Ho pensato a una formula innovativa, che metta al centro i bambini e il loro bisogno di imparare, divertendosi insieme. Con il sorriso tutto è più facile. Questo fa parte del mio metodo di insegnamento, che punta a coinvolgere i bambini e i ragazzi, così imparano senza nemmeno rendersene conto. È il mio approccio ludico-didattico, seguito con successo nella struttura di Loano e Cairo e, da quest’anno, anche a Savona”, spiega la professoressa Marina Aicardi, titolare e insegnante di Ellea Eurolingue.

I campi solari 2022 di Ellea Eurolingue a Savona, Cairo Montenotte e Loano garantiscono la presenza quotidiana di insegnanti madrelingua inglese altamente qualificati, con una lezione settimanale in lingua cinese, francese, spagnola, giapponese, araba, tedesca, svedese e russa, sempre sotto forma ludica, attraverso simpatici giochi di intrattenimento e docenti specializzati.

“Bambini e ragazzi, divisi per fasce di età, andranno alla spiaggia tutte le mattine – sottolinea la titolare di Ellea Eurolingue -, dove sono previsti giochi coordinati dall’insegnante e animatrice, sotto l’attenta sorveglianza del bagnino. Nel pomeriggio seguono riposo per i più piccini, attività e compiti per i più grandi”.

Tutti i giorni si svolgeranno attività entusiasmanti, tra cui: hip hop dance, baby dance, karaoke, personal beauty care, yoga, educazione fisica, meditazione, canto, musica, cucina, ballo, bricolage, arte, giochi da tavolo, segnaletica stradale, piscina e parco giochi. Tutte le lezioni verranno svolte rigorosamente in lingua inglese da personale specializzato.

Inoltre, una volta al mese, bambini e ragazzi potranno godersi l’escursione in campi natura o verso mete comunque divertenti e al tempo stesso istruttive, scelte con accuratezza. “È una meravigliosa opportunità anche per stimolare la creatività e sviluppare nuovi interessi, oltre a favorire la socializzazione e, ovviamente, l’apprendimento e l’approfondimento della lingua inglese”, conclude Marina Aicardi.

Possibilità di acquisto frequenza giornaliero, settimanale, mensile o pacchetto trimestrale, con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ellea Eurolingue è una scuola di lingue innovativa, unico Centro Esami della prestigiosa Cambridge University nella provincia di Savona e, dal 2018, è anche Cambridge Computer-Based Centre per tutta la provincia di Savona e Imperia. Ha sedi a Savona, Cairo Montenotte, Loano e una nuova apertura ad Albenga in programma in imminenza.

Presso Ellea Eurolingue, le lingue vengono insegnate con un metodo esclusivo che punta sulla facilità dell’apprendimento in contesti rassicuranti e divertenti, mirati a tenere alta la concentrazione dell’individuo, con risultati eccezionali misurabili e testati periodicamente.

Facile, coinvolgente e divertente anche per i bimbi dell’English Summer Camp, campo solare 2022!

www.elleaeurolingue.it Per informazioni e iscrizioni: Telefono 019.813475/3371061177 mail: ellea@elleaeurolingue.it