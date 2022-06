Savona, caos viabilità in corso Vittorio Veneto. Il titolare di un autoricambio: "Calo del 30%, da 150 persone in negozio al giorno a 35"

"Abbiamo rilevato un calo del 30%. Prima i lavori della ciclabile ora questo, è più di un anno che siamo in ballo".

Questo il grido d'allarme del titolare di un negozio di autoricambi presente in via Nizza che in questi giorni, a causa del rifacimento degli asfalti in corso Vittorio Veneto e del caos viabilità sta subendo un forte contraccolpo sugli incassi giornalieri.

"Molti clienti non fanno il giro e si fermano al negozio prima. Qualcuno che voleva passare o rimanda l'acquisto e può farlo per 2-3 giorni, ma se il disagio continua va da un'altra parte - prosegue - Non succede mai che passino dei minuti senza clienti, c'è un continuo via via infatti in officina, più o meno 150 persone, ora invece a malapena arriviamo a 35".

"La diminuizione la stiamo riscontrando assolutamente. Speriamo facciano presto, anche perchè per noi diventa anche un problema per fare le consegne, dopo giri incredibili riusciamo ad arrivare, ma sempre in ritardo" conclude il titolare del negozio di autoricambi presente proprio nel cuore di via Nizza.

Intanto stanno proseguendo gli interventi che continueranno fino a sabato 18 giugno.

I disagi sul traffico come nei primi due giorni, seppur mitigati dall'intervento della polizia locale, si stanno verificando in corso Tardy & Benech e nelle intersezioni di via Carissimo & Crotti e via Cherubini che portano poi a corso Vittorio Veneto, strada chiusa eccetto per i residenti in direzione Vado, così come via Servettaz e via Saredo. Il traffico in corso Vittorio Veneto viene poi deviato in via Leon Cavallo con conseguenti rallentamenti in via Walter.

Per raggiungere via Nizza è quindi necessario da via Stalingrado (si registrano code anche in via Braja) raggiungere corso Svizzera in quanto la galleria di via Cilea è chiusa se non per il transito dei residenti.

L'opera di asfaltatura del manto stradale si svolgerà in due fasi, fino al 18 giugno sarà interessato il tratto compreso tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò. La seconda (dal 20 al 25 giugno) vedrà invece coinvolto il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte. Per rendere i lavori il più possibile veloci e per ridurre al massimo i disagi, la ditta lavorerà su un doppio turno, anche nelle ore notturne.

Oltre all'asfaltatura verrà realizzata anche la segnaletica orizzontale e installata quella verticale al fine di rendere definitivo l'intervento. La segnaletica orizzontale richiederà comunque di essere ripassata per inevitabile assorbimento della pittura da parte dell'asfalto appena steso.