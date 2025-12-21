Andora, a due anni dall'incendio che li uccise Enrica Corio ricorda il padre Gualtiero e la sorella Maurizia

Anche quest’anno, sotto l’Albero di Natale di Andora, Enrica Corio ricorda i propri familiari, il padre Gualtiero e la sorella Maurizia Corio, tragicamente scomparsi nel terribile incendio divampato nella notte del 21 dicembre 2023 in un appartamento al primo piano di una palazzina lungo via Aurelia ad Andora.

Nel momento di raccoglimento, accanto alla signora Enrica Corio era presente il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità.

"Amavano molto il Natale- ricorda la signora Corio - per questo ad ogni anniversario desidero ricordarli sotto uno degli alberi natalizi di Andora, e ringrazio il Sindaco che accoglie questo desiderio e mi accompagna in questo piccolo omaggio".

Insieme al loro ricordo, il comune di Andora, rivolge un pensiero solidale a quanti, nel corso di questo 2025, hanno perduto una persona cara. Un gesto di memoria e condivisione che rafforza il senso di comunità e di partecipazione in un periodo dell'anno nel quale le assenze delle persone amate pesano particolarmente.