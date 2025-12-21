Loano, il Comune cerca un gestore per il bocciodromo: pubblicato il bando di gara

Il Comune di Loano ha ripubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione del bocciodromo di via Alba.

L'impianto sportivo è composto, tra le altre strutture, da 8 campi scoperti e 8 campi coperti, tribune, spogliatoi, locali di servizio e un bar.

La gestione è finalizzata alla pratica sportiva (in via preferenziale ma non esclusiva il gioco delle bocce) ed allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa.

Restano di esclusiva competenza dell'affidatario gli introiti derivanti da: noleggio campi, quote associative, gestione del bar, pubblicità, eventuali quote derivanti dall'attività agonistica e contributi derivanti da enti e privati nonché eventuali ingressi derivanti da attività di pubblico spettacolo.

Le spese di energia elettrica e riscaldamento sono a carico dell'amministrazione comunale fino all'importo di 30mila euro annui. Ogni anno il gestore dovrà rimborsare al Comune di Loano le spese di riscaldamento ed utenze eccedenti tali importi.

L'affidamento viene effettuato per un periodo di 3 anni (a partire dal 1^ luglio 2026) e non è prevista alcuna opzione per il rinnovo.

Le domande vanno presentate entro la mezzanotte del 30 gennaio 2026. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano.