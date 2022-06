Savona, violenza sessuale aggravata su minore: uomo arrestato dalla Squadra Mobile

Nell'ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno della violenza sessuale ai danni dei minori, l’11 giugno, a Savona, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo in esecuzione dell’ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Savona ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di violenza sessuale aggravata su un minore di 14 anni.