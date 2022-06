Rischia di annegare, anziana salvata dai bagnini e trasportata in codice rosso al Santa Corona

Intervento dei soccorritori intorno al mezzogiorno sulle spiagge tra Borgio Verezzi e Pietra Ligure, in particolare nello specchio acqueo antistante la Casa Valdese, dove una donna di circa settant'anni ha rischiato di annegare.

Ad accorgersene il personale di salvamento degli stabilimenti balneari del posto e alcuni bagnanti che, avvistata l'anziana in difficoltà per cause non ancora ben chiarite, hanno così allertato anche il 112.

La signora è stata recuperata dal mare dai bagnini, dopodiché i sanitari giunti sul posto hanno effettuato le pratiche di rianimazione e, dopo averla intubata, l'hanno trasportata in codice rosso al Santa Corona in condizioni critiche ma fuori pericolo di vita.