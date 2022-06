Savona, seconda tranche di lavori in via Nizza: traffico deviato verso Vado in corso Svizzera (FOTO)

È partita questa mattina la seconda tranche dei lavori di rifacimento dell'asfalto a Savona in via Nizza. Dopo gli interventi della scorsa settimana su corso Vittorio Veneto e lo Scaletto che hanno causato diversi disagi al traffico, mitigati dall'intervento della polizia locale, fino al 25 giugno sarà coinvolto il tratto tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte.

Gli agenti stanno presidiando proprio la rotonda all'ingresso di via Nizza deviando il traffico in direzione Vado in corso Svizzera, con i mezzi che per ritornare sull'Aurelia dovranno raggiungere la rotatoria prima dell'ingresso autostradale e svoltare a destra per immettersi nella galleria di via N.S del Monte che a salire è chiusa al traffico.

"Sono stati abbastanza veloci e hanno rispettato i tempi lavorando in notturna solo due giorni con i disagi grossi che si sono verificati solo lunedì - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - bisogna chiedere ai cittadini di avere ancora un po' di pazienza".

Nel frattempo nel tratto coinvolto dai lavori la settimana scorsa gli operai stanno rifacendo la segnaletica che è stata oggetto di diverse polemiche la scorsa settimana (LEGGI QUI). Sette giorni fa, soprattutto, i savonesi erano rimasti immersi nei meandri di strade chiuse, aperte solo per residenti e code.

I disagi si erano verificati in corso Tardy & Benech e nelle intersezioni di via Carissimo & Crotti e via Cherubini che portano poi a corso Vittorio Veneto, strada chiusa eccetto per i residenti in direzione Vado, così come via Servettaz e via Saredo. Il traffico in corso Vittorio Veneto viene era poi deviato in via Leon Cavallo con conseguenti rallentamenti in via Walter.