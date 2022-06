Balestrino e la crisi idrica, Saturno: "Lavori in somma urgenza per innestare la nuova sorgente"

L'allarme siccità si fa sentire anche a Balestrino, località dell'entroterra loanese.

In mattinata è previsto l'arrivo di alcune botti per riempire le vasche d'accumulo, nel frattempo il sindaco Stefano Saturno informa la cittadinanza su quanto attuato dal Comune per limitare i disagi dovuti alla crisi idrica: "Inerente all'acqua che va nei rii ci siamo attrezzati - spiega il primo cittadino attraverso Facebook - abbiamo già analizzato la sorgente 'Sambuco' il mese scorso: le analisi sono corrette, quella sorgente è già in rete. Abbiamo già fatto analisi di un'altra sorgente e risultano corrette, ho fatto un'ordinanza per prelevare l'acqua e in settimana iniziano i lavori in somma urgenza per innestare la nuova sorgente in rete".

"Vi chiedo ancora uno sforzo, risparmiare più acqua possibile per poter arrivare a fine lavori: quella sorgente ci darà un po' di respiro" ha concluso Saturno.