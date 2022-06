Siccità, ordinanza "anti spreco" anche a Toirano: a Carpe acqua solo per uso alimentare e sanitario

Sono diversi e c'è da scommettere cresceranno ancora in numero, salvo l'assunzione di misure da parte di enti come ad esempio la Regione, i comuni del savonese che, di fronte all'emergenza siccità di questi giorni, stanno assumendo ordinanze "ad hoc" per limitare l'uso dell'acqua per usi non essenziali.

Dopo Balestrino, anche il sindaco di un altro paese della Val Varatella, Toirano, emette così l'atto con cui si razionalizza nella frazione di Carpe il consumo idrico.

Ok quindi all'utilizzo per cucinare o lavarsi, ma lunga è la lista di divieti fino alla revoca dell'ordinanza stessa: niente più irriguo per orti, giardini e prati; piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; non si potranno lavare né le aree cortilizie e i piazzali, né i veicoli a motore.

"La misura - spiega nel testo dell'ordinanza il sindaco De Fezza - è di carattere straordinario e urgente, finalizzata a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire, in particolare a tutti i cittadini della frazione dove si sta riscontrando una maggiore penuria d'acqua nel civico acquedotto, di poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico".