Calizzano, l'ordinanza del sindaco: "Acqua potabile solo per uso domestico"

Il comune di Calizzano emette un'ordinanza per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile. Il documento è stato firmato nella giornata di ieri dal sindaco Pierangelo Olivieri.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle scarse precipitazioni atmosferiche che hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano l'acquedotto pubblico.

L'obiettivo è preservare la maggior quantità di acqua per uso igienico e sanitario, riducendo ogni impiego per scopi diversi.

Il documento valido fino al 4 luglio, vieta l'uso dell'acqua per usi non domestici, come l'irrigazione di giardini e orti, oppure il lavaggio di automezzi, cortili e strade.

La mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. La priorità è la fornitura di acqua alle utenze per uso domestico.