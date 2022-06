Funivie, Cisl: "Bene il decreto legge, ora necessario individuare un percorso chiaro e coerente"

La Cisl e la Fit Cisl locali nell’esprimere soddisfazione ed apprezzamento per il recente decreto che contiene l’articolo “Salva Funivie” sottolineano la necessità di individuare in fretta un percorso chiaro e coerente per la salvaguardia dell’occupazione, il ripristino definitivo e complessivo dell’impianto nonché la realizzazione delle condizioni per la concretizzazione di un nuovo progetto integrato di gestione delle rinfuse.

"È evidente, infatti, che occorrano ancora alcuni fondamentali passaggi per definire l’annosa vertenza e che nelle prossime settimane debbano essere individuate le soluzioni attualmente ancora mancanti - spiegano Simone Pesce, responsabile Ast Cisl Savona e Danilo Causa, responsabile territoriale Fit Cisl Liguria - Occorre infatti capire le intenzioni (da tempo espresse ma non ancora del tutto formalizzate) dell’attuale società concessionaria dell’impianto al fine di poter salvaguardare adeguatamente l’occupazione, indispensabile per il processo di rimessa in funzione dell’infrastruttura, attraverso il mantenimento degli ammortizzatori sociali in attesa del graduale rientro al lavoro, nonché per identificare tempi e modalità di subentro dell’Autorità di Sistema Portuale nelle more del procedimento per un nuovo affidamento della concessione".

"Dopo anni di confronti la strada sembra essere delineata e le soluzioni individuabili ma occorre ancora un importante e definitivo intervento che veda coinvolte tutte le parti in causa per la definizione di un crono-programma chiaro e risolutivo. Per questo come Cisl sollecitiamo la convocazione di tavoli locali, alcuni già operativi (vedi tavolo istituito presso il comune di Savona) ed altri richiesti (ad esempio all’Autorità di Sistema Portuale oggi ufficialmente investita dal Decreto del potere commissariale) al fine di provvedere ai dovuti approfondimenti nonché all’individuazione delle oramai improcrastinabili soluzioni definitive" concludono.