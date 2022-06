Incidente stradale nella mattinata odierna a Savona, all'uscita della galleria di via Cilea, tra via Nizza e via Stalingrado.

Secondo quanto riferito il sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i sanitari e la polizia locale per i rilievi del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.