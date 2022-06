"Limitare il consumo dell'acqua potabile": l'ordinanza del sindaco di Cairo

Anche Cairo Montenotte si unisce ai comuni della Val Bormida che hanno emanato nei giorni scorsi l'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua potabile. Il problema siccità rappresenta uno spauracchio che si ripete ciclicamente ogni anno (nel periodo estivo) nei comuni dell'entroterra savonese.

"Il prelievo dalla rete idrica - si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Paolo Lambertini - è consentito esclusivamente per usi domestici e zootecnici con assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile per impieghi extra-domestici, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e il lavaggio di automezzi".

Le imprese di costruzione dovranno fare uso razionale dell’acqua, limitandone il consumo allo stretto necessario.