Si arricchisce la flotta di Tpl Linea: inaugurati a Varazze due mezzi ideali per corse urbane e collinari

Dopo Alassio e Albenga, il parco mezzi di Tpl Linea “vira” nel levante savonese dove questa mattina, nella splendida location del molo di Varazze, sono stati presentati altri due nuovi autobus in dotazione all’azienda di trasporto savonese: due mezzi da 7 metri “classe I”, modello Iveco Indcar, utilizzati per il servizio sulle linee ad area urbana, ma con caratteristiche tecniche e operative adatte ai collegamenti collinari e nelle località dell’entroterra.

Altri due nuovi bus che si aggiungono alla flotta di Tpl Linea nell’ambito del piano aziendale di rinnovamento e ammodernamento del parco mezzi in circolazione, nel segno dell’innovazione, della tecnologia e dell’ambiente.

Un percorso non certo semplice realizzare in tempi brevi una completa revisione e acquisto degli autobus dell’azienda di trasporto savonese, ma, nonostante situazioni emergenziali come il Covid e ora caro-gasolio, Tpl Linea ha condotto e portato a casa i primi risultati concreti per la modernizzazione del trasporto pubblico locale e per l’utenza.

La coppia di bus, tra l’altro, sarà a breve in servizio nella programmazione estiva, con particolare riferimento proprio alle strade del levante savonese e del suo comprensorio territoriale.

Per Tpl Linea sono intervenuti i vertici dell’azienda di trasporto savonese, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Per il Comune di Varazze è stato il “padrone di casa”, il sindaco Luigi Pierfederici, assieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, a intervenire durante la presentazione dei nuovi mezzi, con Tpl Linea che ha scelto proprio la località varazzina per l’evento ufficiale.

“Un’altra risposta alle nuove esigenze di servizio nelle varie zone del territorio savonese” affermano il presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Nel piano di rinnovamento del parco mezzi abbiamo indirizzato gli investimenti anche su mezzi di piccola dimensione, dalle elevate prestazioni, sia per il trasporto urbano quanto per le linee che dalla costa conducono al nostro entroterra” aggiungono ancora la presidente Sacone e il direttore Ferrari Barusso.

“Oltre alla sicurezza stradale, quindi, i due bus garantiscono un aumento nella qualità del servizio per i nostri viaggiatori”.

“Si tratta di una importante direttrice aziendale procedere con un rinnovamento attento e oculato rispetto ai mezzi necessari e funzionali alla nostra offerta di servizio e trasporto, secondo una massima ottimizzazione dei fondi a disposizione per l’acquisto di nuovi autobus”.

“Mezzi agili e veloci, magari con corse maggiori nelle aree urbane, sono essenziali per la sfida futura sulla mobilità sostenibile, che passa attraverso forme di incentivo all’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti” concludono i vertici di Tpl Linea.