Savona: con il ripristino della viabilità in via Nizza torna regolare anche la circolazione dei bus di Tpl Linea

E’ stata riaperta via Nizza a Savona, dopo l’intervento di manutenzione stradale che ha comportato modifiche e aggiornamenti per il trasporto pubblico locale.

Con il ripristino della normale viabilità nell’area cittadina savonese torna regolare anche la circolazione dei bus di TPL Linea.

Inoltre, si avvisano l’utenza e i viaggiatori che, a decorrere da lunedì 27 giugno, verrà attuato in via sperimentale lo spostamento del capolinea della linea 15, attualmente previsto in via Olivetta, al centro di piazza Mameli.

La modifica in oggetto comporterà una limitata rimodulazione degli orari: gli autobus, giunti in piazza Mameli, effettueranno la sosta tecnica per poi proseguire nuovamente in direzione Villapiana.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).