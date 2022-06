Savona, successo per la vaccinazione antipneumococcica, Asl2: “Al Palacrociere oltre 600 persone in un solo pomeriggio”

Successo per la vaccinazione Antipneumococcica effettuata giovedì al Palacrociere per le coorti di nascita 1956-1957. L'utenza interessata è stata informata della possibilità tramite lettera a casa e ha risposto in massa. Sono state superate le 600 vaccinazioni in un solo pomeriggio.

Il successo dell'iniziativa di Asl2, la prima in Liguria sulla vaccinazione antipneumococcica, dimostra come la cultura del vaccino e della prevenzione si stia diffondendo, contribuendo alla salute pubblica.

La struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica ha già programmato ulteriori giornate open al Palacrociere, in accordo con il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, che riguarderanno altre coorti di nascita e altre tipologie di vaccinazioni.