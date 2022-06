Sanità territoriale, Paolino (Gl): “Basta raccontale favole! Vogliamo risposte chiare qualcuno che faccia qualcosa di concreto”

“È venuto il momento di dire basta! La sanità non può finire nella disputa politica, tra chi sta perdendo consensi giorno per giorno, e chi va in giro a raccontare le favole, promettendo da tempo cose che non vengono mai mantenute. Visto che Toti asserisce di non riuscire a fare tutto, dicendo prima o poi qualcosa lasceremo, ci spieghi il perché si è voluto caricare la Sanità ad Interim trattandosi di un assessorato complesso e che rappresenta l'ottanta % della spesa corrente?”. Così in una nota Roberto Paolino, membro della Commissione sanità Grande Liguria.

“Poniamo la stessa domanda alla Lega ribaltandola: perché non avete tenuto l'assessorato alla sanità anche in questa legislatura? Vogliamo risposte chiare, e soprattutto qualcuno, che finalmente sostituisca le chiacchiere con qualcosa di concreto, i pazienti gli operatori, ne hanno pieno diritto”, conclude Paolino.