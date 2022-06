Asl2, borsette porta drenaggi donate alle pazienti della Breast Unit

Asl 2 porge un ringraziamento speciale ai ragazzi del corso Grow To Work di Is.For.Coop. e al gruppo "Amiche d'ago a Ponente" che hanno confezionato le borsette porta drenaggi previste dal progetto "My bag in breast unit" nato nel 2018.

Ad oggi le pazienti operate seguite dalla Breast Unit di ASL 2 che hanno ricevuto le tracolle sono circa 400.

“Grazie a tutti coloro che con il loro tempo, il loro impegno, il loro lavoro e la loro creatività rendono possibili queste belle iniziative”, commentano da ASL 2.