Savona, salvo il consultorio di via Zara. Ancora in fase di valutazione quello di via Chiappino

La conferma arriva da fonti ufficiali dell’Asl. Il consultorio di via Zara resterà a Villapiana e non sarà spostato nella Casa di Comunità di via Collodi. "Il consultorio di via Zara non sarà toccato", spiega Monica Cirone, direttore dell’Asl2.

Non si è ancora deciso, invece, per quello di via Chiappino, che serve i quartieri più a Ponente della città, la Rocca e l’Oltreletimbro. Un punto importante che, oltre ai servizi di Ostetricia e Ginecologia, ospita anche la Neuropsichiatria per giovani e adolescenti. "Per il consultorio di via Chiappino siamo ancora in fase di valutazione – prosegue Cirone – per decidere se sia possibile avere uno spazio più ampio alla Casa di Comunità per la Neuropsichiatria".

Per il consultorio di via Zara, che copre il popoloso quartiere di Villapiana, si è mobilitata una buona fetta di città con raccolte firme e un presidio previsto per domani, venerdì 6 (e che potrebbe trasformarsi in uan festa)

Tirano quindi un sospiro di sollievo i residenti di Villapiana. Nei prossimi giorni è prevista una seduta della Terza Commissione, proprio sulla sanità.

"Siamo soddisfatti per il consultorio di via Zara – spiega l’assessore Riccardo Viaggi –. Nei prossimi giorni ci sarà una Commissione sul tema della Casa di Comunità e della sanità territoriale, alla quale è stata invitata l’Asl".

Il mantenimento del consultorio di via Zara garantisce così un presidio sociosanitario importante per Villapiana.

"È quanto ci siamo detti nell’ultimo incontro con l’Asl – spiega il sindaco Marco Russo – dove abbiamo rappresentato sia le esigenze che emergono dal quartiere di Villapiana su via Zara, sia esigenze più generali di presidio sociosanitario sul territorio cittadino. Conferma la volontà dell’Asl di lavorare con il Comune e portare avanti un percorso concertato".