Continua il percorso nell'entroterra savonese del Punto Prelievi Mobile di ASL 2

Il Punto Prelievi Mobile di ASL 2 non si ferma e continua il suo percorso tra i piccoli centri abitati dell’entroterra Savonese, per consentire ai loro abitanti di avere una soluzione aggiuntiva e più comoda per effettuare gli esami del sangue.

Altare, Cengio, Osiglia, Pallare e Murialdo sono i Comuni della Valbormida che vedranno sostare nelle loro piazze il camper con a bordo gli operatori di ASL 2, pronti per eseguire i prelievi ematici ai cittadini che hanno prenotato il loro appuntamento.

Lunedì 9 febbraio l’unità mobile sarà ad Altare, martedì 10 febbraio a Osiglia, mercoledì 11 febbraio a Cengio, giovedì 12 febbraio a Pallare e venerdì 13 febbraio a Murialdo. Gli esami del sangue in programma verranno effettuati nella fascia oraria tra le 9.30 e le 10.30 del mattino.

Per accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione scegliendo una delle seguenti modalità: dal medico di medicina generale, nelle farmacie, tramite il portale prenotosalute.liguria.it, utilizzando l’applicazione Salute Simplex, chiamando il call center regionale 010/5383400 o presso gli Sportelli polifunzionali.

Il pagamento del ticket, per chi non è esente, deve avvenire prima della prestazione, (presso gli sportelli Asl2, TicketWeb e PagoPa); non sarà possibile pagare la somma dovuta presso il camper al momento del prelievo, ma è necessario presentarsi all’appuntamento con la ricevuta di pagamento.

Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile di ASL2 è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione offerti dagli standard ospedalieri, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (ASL 2) di ATS, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitare e ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

Per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle prossime settimane, si suggerisce di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di ASL 2. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa, sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione durante il periodo di rodaggio.