Da Jovanotti tanti messaggi ai ragazzi in nome del #care, il claim di Orientamenti 2022: "Ascoltate, leggete, viaggiate e siate curiosi"

“Ci vuole cultura e coraggio per riuscire e onestà intellettuale per fare sempre i conti con se stessi. Ai ragazzi dico che serve prima di tutto passione per la musica e per farla diventare un lavoro deve essere quasi un ‘ossessione. La domanda è potresti fare altro o no? Se sei un artista la senti quasi come una vocazione religiosa a cui non puoi non rispondere. Prima di tutto però bisogna ascoltare se stessi ed esporsi alla vita. Ai ragazzi che non sanno ancora cosa fare dico: non affezionatevi alle situazioni di disagio che possono creare identità. Fate di tutto per avere interessi, il vero successo è avere curiosità”.

E’ stato un dialogo a tutto tondo, dalla musica alla vita quello che questa mattina si è svolto tra Jovanotti e gli studenti delle scuole liguri nell’ambito del progetto Orientamenti Summer 2022, promosso da Regione Liguria e diventato ormai punto di riferimento per l’orientamento e la formazione. Tanti gli interrogativi e le domande poste dai ragazzi a Lorenzo Cherubini: da come si diventa cantante a come si fa a coltivare il talento. E Jovanotti è stato molto generoso nel rispondere e andando molto in profondità.



“L’evento di questa mattina – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - ha dimostrato tutta la forza del format Orientamenti che sempre più è un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e l’orientamento a livello nazionale. L’incontro tra Jovanotti e gli studenti liguri ha avuto un grande successo e ottimi riscontri e i ragazzi ne hanno approfittato per conoscere i segreti di un artista e soprattutto andare alla ricerca del proprio talento grazie alla presenza di uno dei cantanti più amati e seguiti d’Italia”.

“Dobbiamo ringraziare Lorenzo – ha sottolineato l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - che non si è minimamente risparmiato, dando risposte precise e generose. E’ andato a fondo, dando messaggi sia a chi vuol fare il musicista sia a chi non fa niente. E con grande onesta ha raccontato le difficoltà di una carriera e anche il senso del React, cioé del rialzarsi. E anche i retroscena di un mestiere, un fiume in piena di aneddoti e parole secondo un format, Orientamenti, che rende protagonisti i ragazzi che potranno trarre il meglio da questa esperienza anche grazie alle tematiche uscite, pienamente in linea con i nostri argomenti”.

Parafrasando il claim di Orientamenti “Care”, Jovanotti ha posto l’accento sull’importanza di questa parola, “difficile da sintetizzare”, ha detto che “riguarda la cura verso se stessi e anche verso gli altri” per diventare anche un punto di riferimento. Tutto questo – ha detto Jovanotti – non ha a che vedere con il successo, ma con la curiosità e il rispetto. A cominciare da quello per l’ambiente che sarà un filo rosso in occasione del Jova Beach Party che il 17 luglio farà tappa a Villanova d’Albenga. Proprio il luogo in cui, ha ricordato, Jovanotti ha svolto una parte del servizio militare, quando già era famoso. “Il messaggio per l’ambiente riguarda qualsiasi tipo di impresa, non solo il suo evento – ha detto Lorenzo - ma tutti gli ambiti umani. Per questo dovendo fare un tour in luoghi che sono il simbolo dell’ambiente, abbiamo cercato di fare il possibile per ridurre l’impatto e muoverci nella direzione della sostenibilità. E i ragazzi su questo sanno già tutto”.



Nel corso del faccia a faccia, Jovanotti ha incontrato anche gli studenti della scuola genovese “Anna Frank” dell'istituto comprensivo Montaldo che hanno prodotto il video con la canzone “Apri tutte le porte” su Tik Tok che è stata ripostata dall’artista a cui è molto piaciuta.

Non si è sottratto nemmeno alla domanda su quali potrebbero essere per lui le collaborazioni dei sogni e i suoi miti musicali: sicuramente John Lennon e Bob Marley. Anche se la sua carriera è stata costellata da tantissime collaborazioni fondamentali: da Morandi a Pino Daniele, giovani artisti e colleghi della sua età, “perché quando ti esponi alla vita ti possono succedere le cose più tragiche, ma anche cose bellissime”.

E sulla canzone che più ha amato tra quelle da lui realizzate Jovanotti non ha avuto dubbi “L’ombelico del mondo”. “Anche se le canzoni – ha concluso – sono come i figli, li ami tutti”.

Jovanotti si è soffermato anche sul suo rapporto con De Andrè, ricordando quando l’anno dopo la scomparsa del cantautore genovese è venuto a Genova, chiamato da Dori Ghezzi e Cristiano per cantare e si è dilungato sulla scuola dei cantautori genovesi, la più importante in Italia.

Un’anteprima molto intensa, quella di questa mattina, che ha visto circa 3000 persone in collegamento attraverso la pagina fb di Regione Liguria e che ha anticipato il suo ritorno in Liguria, il 17 luglio a Villanova d'Albenga nel suo Jova Beach Party.