Peste suina, iniziata la posa delle reti in Liguria. Costa: "Creeremo una zona rossa"

“E’ iniziata la posa della rete anti cinghiali in Liguria - annuncia il sottosegretario alla salute Andrea Costa - Creeremo una zona rossa, con una recinzione nel tratto ligure da Tiglieto a Ponzone”.



L’intervento dovrebbe durare complessivamente qualche settimana, si stima infatti il termine dei lavori per metà agosto. Nel frattempo continua abbattimento dei capi:



“Sono già 400 i capi abbattuti in Regione, di cui una cinquantina nel Comune di Genova. Siamo davanti alla più grande campagna di abbattimenti mai realizzata”, continua il sottosegretario Costa.



Vediamo ora gli ultimi aggiornamenti sulla situazione nella zona rossa: al momento i positivi sono in totale 154, una in più rispetto all’aggiornamento precedente: 97 per positività in Piemonte, 57 per positività in Liguria. L’ultimo caso è stato riscontrato a Casella (primo caso da quando è iniziata l’emergenza) in Liguria, nella provincia di Genova.