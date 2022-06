Savona, presidio sindacati e Rsu Tpl davanti alla Provincia: "Sul piano industriale volevamo essere coinvolti, no alle esternalizzazioni" (FOTO e VIDEO)

"Un po' di rispetto per il trasporto e i cittadini". Questo il cartello esposto questa mattina davanti alla sede della Provincia di Savona dai sindacati e dall'Rsu di Tpl che stanno svolgendo un presidio quando nel frattempo è in corso l'assemblea dei soci dell'azienda con al centro il piano industriale.

Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, convocati nella giornata di domani, volevano essere ascoltati prima dell'approvazione dello stesso. Da lì la protesta con un no secco ad alcune esternalizzazioni del servizio di trasporto pubblico locale.

"Siamo fortemente preoccupati per quello che abbiamo visto sul piano industriale a cominciare dalle esternalizzazioni. Nel piano passato si parlava di quello ma di km non di persone e invece ora si parla di un esubero di 31 persone e questo ci preoccupa - dice Massimo Nari, Filt Cgil - Non sappiamo quali saranno le linee e la volta scorsa avevamo i nominativi, soprattutto non siamo partecipi, pensavamo di non essere solo spettatori, è inutile che ci convochino il giorno dopo quando i giochi sono fatti. Abbiamo tutto l'interesse per andare in house ma non vogliamo perdere questi pezzi importanti a cominciare dall'occupazione".

"Pensiamo ci debba essere un confronto, l'abbiamo chiesto ma non c'è stato di merito sulle intenzioni della gestione futura. Vogliamo argomentare le nostre posizioni durante l'assemblea dei soci - ha continuato Giovanni Battista Sirombra, rappresentante Rsu aziendale - Sicurezza, prospettive di lungo periodo e investimenti su questo aspetto, la bigliettazione, i livelli occupazionali e il difficile argomento dell'esternalizzazione del servizio. Non siamo d'accordo e diremo perché, dare ai privati parte del servizio su questo aspetto noi vogliamo dire la nostra".

"La breve presentazione che ci è stata proposta il 26 maggio non è risultata soddisfacente non essendoci stato ufficialmente condiviso nemmeno il testo integrale. In quell’occasione abbiamo appreso che l’azienda, come previsto dalla normativa dell’affidamento in house, possa ridurre i km effettuati del 10,5 % tramite un sub-affido, con l’ulteriore possibilità di aumentare tale percentuale. Inoltre, è necessario approfondire il tema dei servizi aggiuntivi che dovranno essere necessariamente affidati a TPL Linea, come peraltro abbiamo già richiesto da molto tempo" avevano dichiarato sindacati e Rsu.

"Sulla controlleria, che sta diventando sempre più il tallone d’Achille del servizio (sono sempre più gli utenti che utilizzano il servizio senza biglietto e abbonamento), non è stato previsto alcun intervento che possa dare una svolta positiva a questo problema - avevano proseguito - Implementare la controlleria sarebbe fondamentale e a costo zero se non a saldo positivo grazie al recupero dell’evasione, in più una controlleria ben strutturata avrebbe un forte impatto sugli episodi di violenza che ogni anno si moltiplicano sui nostri pullman, probabilmente molti di questi personaggi se avessero la certezza di non poter viaggiare gratis la smetterebbero di violentare il nostro lavoro, importunare gli utenti e costringerli ad utilizzare altre forme di trasporto".