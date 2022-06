Calizzano, la squadra del sindaco Olivieri: assegnate le deleghe ad assessori e consiglieri

"Dopo le valutazioni svolte, analizzati tutti gli elementi opportuni ed utili, esperienze, esito del voto e disponibilità manifestatemi, confrontandoci tra tutti i componenti del gruppo, ho e abbiamo determinato l’assetto della rinnovata amministrazione e ho dato mandato agli Uffici per la formalizzazione di incarichi, ruoli e deleghe". Cosi commenta in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

- Remondino Briozzo consigliere delegato ai Lavori Pubblici (in coordinamento) e al Sociale (in coordinamento)

Al sindaco Olivieri tutte le materie non oggetto di specifica assegnazione e in particolare Bilancio e Personale.

"L’unitarietà dei componenti del Consiglio comunale consente e consentirà di attivarci al nostro interno, oltre che nel complesso e singolarmente, anche a gruppi di lavoro tematici e per specifici obiettivi, con una metodologia di lavoro che siamo convinti sarà un valore aggiunto per la realizzazione dei compiti propri e la “messa a terra” di quanto andremo a realizzare".

"L’aspettativa e la volontà sono alte e importanti, e come “primus inter pares” sono certo e confido convintamente nell’impegno e nella disponibilità di tutti noi e per questo ho e abbiamo determinato per ciascuno deleghe e ruoli operativi concreti, per rendere più efficacie possibile il risultato dell’attività amministrativa" spiega il primo cittadino Olivieri.

"Il lavoro dell’Amministrazione ovviamente si è avviato senza indugio dopo la proclamazione dell’esito della consultazione elettorale dallo scorso 13 giugno, con la formalizzazione degli atti di nomina e deleghe e il primo Consiglio comunale, che si riunirà oggi lunedì 27, si darà piena attuazione a ruoli e funzioni per fare fronte alle tante esigenze della comunità e del territorio, trovandoci ormai in piena stagione estiva, con un fitto ed ambizioso programma di iniziative ed eventi, impellenti necessità di interventi di manutenzione e cura del patrimonio pubblico (verde, aree a giardino, viabilità e marciapiedi comunali), con una particolare attenzione alla situazione generale, che interessa anche il nostro Paese, delle risorse idriche (lunedì 20 scorso ho già firmato ordinanza sindacale di limitazione utilizzo acqua).

"In tutta l’attività dell'amministrazione vogliamo puntare e valorizzare al meglio la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità, delle attività, delle associazioni, di tutte le categorie; in questi giorni abbiamo già avuto diversi incontri organizzativi ed operativi e vogliamo definire strumenti e metodi sistematici per rendere il tutto concreto, ad iniziare dalla riattivazione dell’istituto del Gruppo Consultivo, che avevamo ideato e costituito in passato, con determinazione e convinzione per il nostro paese" conclude Olivieri.