Errori nel design dei loghi e come evitarli

Turbologo è un sito di progettazione di loghi. Non è un segreto che si incontrano sui vestiti. Questa affermazione si applica non solo a una singola persona, ma anche a una grande azienda. Ora il logo svolge un ruolo importante nel mercato globale. Grazie a Lui, possiamo distinguere un'azienda da un'altra. Recentemente, l'emblema ha spesso iniziato a fungere da protettore. Con l'aiuto di questo marchio aziendale, è più facile difendere i propri diritti in tribunale se c'è stato un caso di contraffazione o falsificazione dei suoi prodotti. Secondo le statistiche, le persone sono più inclini a fidarsi delle aziende che hanno i loro marchi unici piuttosto che dei prodotti senza alcuna designazione.

Errori frequenti nella progettazione del logo

Durante lo sviluppo, possono essere commessi i seguenti errori, che compromettono l'aspetto del logo e riducono i vantaggi della sua presenza:

Scelta del carattere fallita. Se hai scelto erroneamente lo stile del carattere sbagliato o inappropriato per il tuo logo, può rovinare seriamente l'intero design. È stato dimostrato che il carattere tipografico può avere un effetto sull'umore della persona che lo vede. Pertanto, per non commettere errori, utilizzare i caratteri più richiesti al mondo. Design troppo disordinato. Presta attenzione alla velocità di percezione del logo. Le persone non smontano il carattere originale o l'intricato intreccio di forme. Il logo dovrebbe essere chiaro e facile sia da percepire che da ricordare. Le persone raramente presteranno attenzione a lui per meno di uno o due secondi. Formato raster. Se non vuoi incorrere in problemi durante la stampa del tuo logo in varie dimensioni, non è necessario utilizzare un formato raster. Quando la bitmap viene ingrandita molto, i pixel diventano visibili, rendendo il logo inutilizzabile. Assicurati che la tua icona abbia un aspetto di alta qualità in qualsiasi dimensione. Corsa alla moda. Non inseguire le nuove tendenze nel design. Crea una forma, una" spina dorsale", Non effetti speciali. Altrimenti, il logo avrà bisogno di una riprogettazione costante, poiché la moda cambia. Astrai dall'influenza delle tendenze! È necessario utilizzare soluzioni solide e versatili, si può dire senza tempo che aiuteranno il tuo logo ad essere rilevante e riconoscibile per molti anni. Scelta del colore sbagliata. La combinazione di colori è un parametro chiave nella progettazione di loghi. La maggior parte degli utenti cerca di scegliere tonalità vivaci per attirare l'attenzione del pubblico. Di conseguenza, hanno solo una serie di colori che sembrano scadenti. Per evitare questo errore, si consiglia di selezionare le soluzioni di colore tenendo conto delle caratteristiche aziendali. Effetti extra. Cerca di non sovraccaricare l'immagine con molti gradienti, ombre, effetti 3D, altrimenti puoi rovinare anche la forma più elementare. Senza effetti inutili, il logo sarà ricordato molto meglio. Gli effetti extra intasano semplicemente l'immagine del logo. Se decidi di applicare ombre o un effetto bagliore, questo dovrebbe essere giustificato dall'idea e non solo dal desiderio di rendere l'immagine più colorata. È anche importante considerare la possibilità di portare gli effetti nella vita reale – in insegne, strutture pubblicitarie.

Poniti queste domande

In definitiva, le persone commettono errori con i loro loghi perché non seguono alcuni principi di base. Per evitare ciò, è utile porsi alcune domande sul tuo logo dal punto di vista del tuo pubblico di destinazione:

Vedi chiaramente il logo?

Sembra buono?

Ha senso visivamente?

I colori si armonizzano tra loro?

Tutto corrisponde l'uno all'altro?

Faresti clic su un annuncio con un tale Creo o no?

In conclusione, come possiamo vedere, ci sono un gran numero di errori che vengono commessi durante lo sviluppo del logo. Ma se segui le raccomandazioni degli esperti, possono essere facilmente aggirate. Ciò contribuirà a creare un logo premuroso e creativo che attiri l'attenzione sulla tua azienda.