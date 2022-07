Regali aziendali: i gadget ecologici sono il trend del momento

I regali aziendali rappresentano ormai una vera e propria tradizione per molte realtà imprenditoriali, che omaggiano i propri dipendenti con dei piccoli doni almeno una volta all'anno. Tra tutti, i gadget ecologici sono diventati un vero e proprio trend e rappresentano un'opzione che vale effettivamente la pena prendere in considerazione. Non si tratta infatti di semplici regali aziendali, ma di oggetti in grado di veicolare messaggi importanti come quello della sostenibilità ambientale. Non solo: se personalizzati, questi regali svolgono anche una funzione promozionale. Non stupisce dunque che siano sempre più in voga, soprattutto tra quelle aziende con lo sguardo rivolto verso il futuro.

Gadget ecologici personalizzati: perché sceglierli

Sono numerosi i motivi per cui scegliere dei gadget ecologici al posto dei tradizionali regali aziendali ed alcuni di questi li abbiamo già accennati. Innanzitutto, parliamo di gadget realizzati con materiali riciclabili o comunque particolarmente attenti al rispetto dell'ambiente. Questa è una tematica che al giorno d'oggi rientra tra le priorità di tutte le aziende, anche perché sposare una filosofia green significa aggiungere valore al proprio brand.

Vale la pena scegliere dei gadget ecologici perché sono sempre più apprezzati al giorno d'oggi. Ormai quello della sostenibilità ambientale è un principio che moltissime persone pongono in primo piano e ricevere un oggetto green può fare una grande differenza.

Esistono portali, come Concettoe.com, che consentono di realizzare dei gadget ecologici del tutto personalizzati, con il logo dell'azienda ed eventualmente altre informazioni. In tal caso i vantaggi sono ancora di più, poiché non ci si limita a veicolare un messaggio positivo ma si fa anche promozione del brand, rimanendo pur sempre ancorati ad una scelta etica.

Regali aziendali ecologici: i più cool del momento

Quali sono però i gadget aziendali personalizzati più cool del momento? Quelli che permettono di fare una bellissima figura senza rinunciare a veicolare un messaggio positivo? Vediamo insieme alcune idee di tendenza.

# Ombrelli ecologici personalizzati

Gli ombrelli personalizzati, e in modo particolare quelli ecologici, possono rivelarsi dei regali aziendali molto graditi. Si tratta infatti di accessori sempre utili, che non rischiano di essere abbandonati in un cassetto e di rimanere inutilizzati. Per quanto riguarda la funzione promozionale, su un ombrello è possibile imprimere il logo dell'azienda in bella vista poiché lo spazio a disposizione è ampio. Si tratta dunque di un'opzione che merita di essere presa in considerazione, perché utile anche a livello di marketing.

# Borracce termiche personalizzate

Altrettanto in voga e consigliate per un regalo aziendale che sia utile ed ecologico al tempo stesso sono le borracce termiche. Permettono infatti di evitare l'utilizzo delle classiche bottigliette in plastica, che inquinano l'ambiente, e possono essere utilizzate praticamente ovunque, anche in ufficio. Le borracce termiche sono interessanti anche a livello di marketing, perché lo spazio a disposizione per il logo non è eccessivamente ridotto.

# Matite sprout

Per quanto riguarda i gadget ecologici dal prezzo contenuto, le matite sprout sono davvero molto interessanti. Si tratta infatti di semplici matite che una volta terminate si possono interrare per veder crescere una piantina.