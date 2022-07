Savona, parcheggi abusivi sulla nuova ciclabile di via Nizza. Un lettore: "Situazione irritante"

Parcheggi abusivi sulla nuova pista ciclabile realizzata in corso Vittorio Veneto e via Nizza a Savona.

La segnalazione arriva da un lettore che commenta: "Nell’area fronte ex vivaio 'Miglio Verde', macchine e moto parcheggiano (nonostante il divieto, ndr) sulla pista ciclabile impedendo il passaggio delle biciclette. È una situazione veramente irritante".

"Per non parlare poi, sempre nella stessa area, delle strisce pedonali “incomplete”, nel senso che non arrivano fino al marciapiede. Tutto questo è veramente frustrante" conclude il lettore.

Nel frattempo era diventata ufficiale, tramite un'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Igor Aloi, la pista ciclabile sia tra corso Vittorio Veneto e via Nizza che da quest'ultima altezza rotonda di corso Svizzera e zona Zinola altezza supermercato Ekom/via N.S del Monte.

Dopo l'intervento di rifacimento degli asfalti in due fasi con due ordinanze dirigenziali è stata resa effettiva. Una settimana fa si erano conclusi gli interventi ed era stata segnalata la pista con la cartellonistica verticale, protetta da manufatti e delimitata dalla segnaletica stradale orizzontale in entrambe le direzioni di marcia.

"Ravvisata la necessità di regolare diversamente la circolazione stradale esistente, seppur nelle more della presa in carico da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale delle aree oggetto dei predetti lavori che comporterà l'emanazione di un provvedimento complessivo e definitivo relativo alla disciplina di tutta la viabilità dell'intero tratto riqualificato (parcheggi, segnaletica orizzontale, poli ecologici, ecc.)" veniva spiegato nell'ordinanza.

A metà giugno non erano mancate le polemiche sui social a causa delle auto e delle moto parcheggiate sul tratto riqualificato con le multe e le rimozioni che erano fioccate per una decina di mezzi. Altri invece, residenti e commercianti, come già avvenuto in passato, stanno continuando a criticare il taglio dei parcheggi.