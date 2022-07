Vigili del fuoco di Varazze operativi anche nel territorio di Cogoleto: c'è l'ok della Regione

"I confini provinciali non possono e non devono fermare il pronto intervento dei pompieri. Partendo da questo semplice concetto, ho presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale chiedendo che i vigili del fuoco con sede a Varazze possano intervenire anche su Cogoleto. L’atto è stato votato in aula e approvato all’unanimità, con l’impegno preso dall’assessore Giacomo Giampedrone a farlo diventare effettivo il prima possibile".

Ad annunciare questa novità, da mettere a punto logisticamente e soprattutto formalmente, è il consigliere regionale varazzino Alessandro Bozzano, che spiega: "La gestione del servizio d’intervento ai cittadini deve superare ostacoli burocratici o di territorialità, al fine di garantire la risposta più efficace possibile. Dopo essermi confrontato con gli addetti ai lavori, ho quindi predisposto e presentato questo OdG per chiedere di estendere la competenza territoriale del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Varazze fino al territorio di Cogoleto".

"Con una sede nuova in via di costruzione - ricorda l'ex primo cittadino varazzino - la squadra varazzina copre già una competenza territoriale ampia, su tutto il levante savonese, fino ad arrivare alla città di Urbe e così per tutto il bacino del torrente Teiro e del Sansobbia. Nonostante la città di Cogoleto disti pochi chilometri dal comune di Varazze, questa rimane al di là del confine provinciale e non rientra quindi tra i territori di competenza dei pompieri varazzini. In caso di urgente necessità, i mezzi di soccorso per Cogoleto debbono muoversi da Genova".

"Al fine di dare una risposta pronta agli utenti, unitamente al risparmio di costi per la collettività, con questo OdG ho chiesto al presidente Toti e alla Giunta regionale di impegnarsi presso gli enti competenti per estendere la competenza territoriale del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Varazze anche al territorio di Cogoleto. L’atto è stato discusso in aula ottenendo l’approvazione all’unanimità del Consiglio. Scatterà ora l’iter per sciogliere questo cavillo burocratico e garantire quindi al cittadino un servizio migliore" conclude il consigliere arancione.