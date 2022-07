Controlli ad Alassio e Albenga, nel fine settimana 545 persone fermate, 3 denunciate dalla Polizia

Continuano i dispositivi quotidiani di controllo realizzati dal Commissariato di Alassio che nello scorso fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 luglio, hanno registrato verifiche su 545 persone, di cui 3 denunciate: due accusate di inosservanza della normativa sull’immigrazione e una per guida in stato di ebbrezza. I controlli hanno coinvolto anche 103 veicoli su strada. Le attività sono state effettuate nel territorio di Alassio, Albenga e comuni limitrofi con la coordinazione del Dirigente del Commissariato e l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine di Genova e Torino e sono parte delle iniziative di potenziamento dei servizi di controllo disposti dal Questore di Savona da inizio anno, al fine di garantire a tutti, residenti e turisti, un’estate sicura.

Ad Alassio, al fine di prevenire e scongiurare le trasferte dei borseggiatori “mordi e fuggi” che raggiungono la riviera in treno nei giorni del fine settimana, ha proseguito inoltre l’attività della task force composta dai poliziotti del Commissariato che, in stretta sinergia con il personale della Polizia Ferroviaria e con la collaborazione della Polizia Locale, che già negli scorsi week end ha effettuato controlli alle moltissime persone in transito dalla stazione al loro primo arrivo in città.