Con il Crudo di Cuneo in omaggio la borsa frigo

Durante la stagione calda il desiderio di mangiare cala naturalmente e si cercano cibi leggeri e freschi, che diano energia senza appesantire la digestione e aggiungere sonnolenza a quella già provocata dalla calura; a queste esigenze risponde egregiamente la carne del Prosciutto di Cuneo DOP, che in abbinamento alla colorata e succosa frutta di stagione, nutre in leggerezza.

Le proteine facilmente digeribili che lo compongono, assieme ai grassi ricchi in omega 3 e la quasi assenza di grassi trans, forniscono il giusto apporto nutrizionale alla dieta estiva rendendo i piatti digeribili (oltre il 97%) ed equilibrati, senza mettere a dura prova l’apparato digerente e aiutando a ripristinare i sali minerali persi con la sudorazione.

È buona norma, infatti, integrare con piccole quantità di cibi ricchi di sali la dieta estiva, per evitare bruschi cali di pressione per l’eccessiva perdita di liquidi, provocata dalla sudorazione; la giusta quantità di cloruro di sodio del Prosciutto di Cuneo DOP, che si aggira attorno ai 5 grammi su 100, aiuta a mantenere la quantità di liquidi nella norma e a combattere il caldo in modo naturale.

Lo sposalizio con la frutta di stagione completa i suoi pregi nutrizionali, aggiungendo alle proteine e ai grassi buoni di cui è ricco, le fibre e le vitamine provenienti dal mondo vegetale (estratto dall’articolo della dottoressa Mara Antonaccio).

Inoltre, in questi giorni c’è una ragione in più per scegliere il Crudo di Cuneo: una borsa frigo verrà data in omaggio a chi acquisterà 200 grammi di prosciutto. Utilissima in questa calda estate, vi permetterà di conservare al meglio tutta la freschezza e il sapore del Crudo di Cuneo DOP!

L’elenco dei punti di vendita potete trovarlo sul sito: www.prosciuttocrudodicuneo.it/it/dove_trovarlo/