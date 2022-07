Regione, Mai (Lega): "Misure PSR utili per investimenti in ambito idrico"

"Il 26 luglio si apre la misura 7.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, che riguarda gli investimenti in infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali. Si tratta di una misura molto attesa che questa volta interessa anche i comuni di fascia C (aree rurali intermedie) sotto i 2500 abitanti, ampliando così la platea dei comuni interessati da 96 a 161, di cui 47 nella provincia di Savona. La misura porta in dotazione 6,038 milioni di euro e può finanziare, fra le altre cose la costruzione, il miglioramento o l'ampliamento di acquedotti per uso potabile e interventi su fognature. In un momento così complesso, in cui si sta affrontando un'importante crisi idrica, questa misura potrebbe essere una parziale risposta per permettere ad alcuni comuni di fare interventi ormai non più rinviabili. Penso ad esempio al comune di Arnasco che ho visitato alcuni giorni fa e che con questa opportunità potrebbe intervenire sui pozzi e sulle vasche di accumulo nonché sulle tubature. Nelle prossime settimane si potrebbero aprire anche due altre importanti misure quali la 4.3 e la 8.3 che finanziano infrastrutture irrigue, per il contenimento della dispersione idrica, invasi, vasche di accumulo a scopo irriguo e antincendio. In questo caso mi viene da pensare alla diga di Ferraira, nel comune di Aquila d'Arroscia, che potrebbe essere una riserva idrica importantissima per tutta la valle Arroscia, ma che è piena di detriti e quindi non riesce più ad assolvere al suo compito. Ringrazio vice presidente Piana per avere posto l'attenzione su misure del PSR, ora più che mai, necessarie per la nostra Liguria".

Lo riferisce in un nota il capogruppo Lega in Consiglio Regionale Stefano Mai