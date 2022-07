Scatta la stagione della Sampdoria, il presidente Lanna svela: "Cessione? Ci sono due trattative"

È iniziata ieri con alcuni test funzionali in palestra oltre ad una seduta atletica e tecnica sul campo principale del "Mugnaini" la stagione 2022-2023 della Sampdoria di mister Marco Giampaolo.

Un programma ripetuto anche quest'oggi, alla vigilia della partenza per Ponte di Legno fissata per sabato pomeriggio. In Alta Valle Camonica la truppa blucerchiata alloggerà all'Hotel Mirella e si allenerà sul campo del centro sportivo di Temù.

Il presidente ha inoltre espresso un pensiero rivolto ai tifosi: "Abbiamo bisogno di tutti in questo momento. Ringrazio i tifosi per il sostegno e li invito ad abbonarsi come stanno facendo. Dobbiamo tornare a essere la Sampdoria della gente: questo sarà il mio mantra fino a quando sarò qui. La Samp sarà al centro della città, non solo la domenica".