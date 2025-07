Altare chiude giugno con nuovi fondi per scuole e sicurezza

Il mese di giugno si è chiuso con importanti risultati per il Comune di Altare, che ha ottenuto finanziamenti significativi in diversi settori strategici: sicurezza, efficientamento energetico e impianti sportivi.

Tra i bandi vinti, spicca un contributo di 39mila euro, cofinanziato al 10%, destinato al potenziamento della videosorveglianza grazie a un contributo regionale.

Un altro importante finanziamento, pari a 350mila euro, sarà invece utilizzato per l’efficientamento energetico delle scuole, con interventi mirati alla sostituzione dei serramenti e all’ammodernamento delle caldaie, con l’obiettivo di migliorare il comfort degli edifici e ridurre i consumi.

Nel corso dello stesso mese, il Comune ha inoltre partecipato a tre bandi: 150mila euro per l’efficientamento energetico del centro sportivo 090 e la sostenibilità delle strutture comunali; 350mila euro, nell’ambito del programma “Sport e Periferie”, per riqualificare i campetti; e 66mila euro, messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, per potenziare il sistema di videosorveglianza.

"D’ora in poi, ogni mese realizzeremo dei video sulla pagina social del Comune per fare il punto della situazione e informare la cittadinanza su quanto abbiamo fatto", commenta il sindaco Roberto Briano.