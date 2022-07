Albissola, inaugurato in viale Perata il mercato agroalimentare di Coldiretti

E' stato inaugurato questa mattina il mercato di "Campagna Amica”, patrocinato dal comune di Albissola Marina, su iniziativa della Coldiretti Savona.

Il mercato si è svolto, da oggi, in via sperimentale e per tutti i sabato dalla mattina fino alle ore 15.00 per tutta la durata dell’anno in corso, occupando con i propri banchi/gazebo gli spazi della traversa all’altezza della piazzetta dedicata agli Alpini, presente tra Viale Perata e Via Salomoni davanti all’ingresso di Villa Faraggiana, dove sono collocati produttori locali con prodotti agroalimentari di qualità.

La nuova collocazione mercatale è composta di classici gazebo personalizzati con i colori e brand di Coldiretti e Campagna Amica e si possono trovare un variegato assortimento di generi agroalimentari (ad esempio: ortofrutta, piccoli frutti, formaggi, carni, salumi, trasformati come miele, conserve, confetture, piante, ecc...).

"Il paniere dei prodotti offerti sarà fortemente rappresentativo delle produzioni territoriali e stagionali, partendo da tutto il territorio savonese, per poi ampliarsi alla dimensione regionale ed eventualmente, ma solo in misura minoritaria, al solo fine di completare la gamma dei prodotti a disposizione, anche extra regionale - ha detto il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro - Durante le sole giornate di mercato, per tutto il periodo di sperimentazione del mercato agricolo, sarà necessario delimitare l’area interessata e per questo motivo mi scuso anticipatamente per i possibili disagi che provvisoriamente questa nuova iniziativa potrà arrecare ai residenti, oltre che predisporre una giusta visibilità con inserimenti di bandiere, banner o quant’altro elemento amovibile necessario".

"Questa nuova iniziativa promossa dalla Coldiretti, è stata fortemente voluta dal Comune che, attraverso il Mercato agroalimentare di Campagna Amica, intende promuovere stili di vita sostenibili e una maggiore attenzione verso il rispetto della stagionalità dei prodotti e verso la dimensione locale del contesto produttivo, promuovendo e sostenendo il meccanismo della filiera corta - ha concluso Silvestro - Grazie a questa sperimentazione, confido che si potrà offrire ai consumatori residenti e turisti, un ampliamento dell’opportunità di fare spesa di qualità vicino a casa, invertendo così positivamente il trend di desertificazione commerciale che negli anni scorsi aveva colpito il quartiere della “Piana” che comprende Viale Perata, Viale Faraggiana, Via Salomoni e tutte le strade limitrofe".

“Campagna Amica nella provincia di Savona amplia la sua progettualità per diventare sempre più capillare sul territorio e consentire ai consumatori e ai numerosi turisti, presenti specialmente nella stagione estiva, di poter acquistare prodotti genuini, del nostro territorio e con garanzia di tracciabilità – spiegano Marcello Grenna Presidente Coldiretti Savona e Antonio Ciotta Direttore provinciale -. Costituito con il patrocinio del comune di Albissola Marina, grazie all’azione ed all’interessamento del sindaco, Gianluca Nasuti, del vice sindaco, Luigi Silvestro, e della consigliera Laura Forzano con delega al commercio, sarà un appuntamento per tutti i sabato dalle ore 7:30 alle 15:00. In un momento in cui, con la guerra ucraina, cresce l’inflazione e aumentano i costi per la spesa delle famiglie, è fondamentale mantenere ancora più saldo il rapporto direttore tra produttore e consumatore e valorizzare le produzioni locali”.