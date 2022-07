Celle, chiuso per un mese un tratto di via Santuario della Pace

Dalle 8 di lunedì 11 luglio a venerdì 12 agosto sarà chiuso al transito veicolare la via comunale Santuario della Pace che collega Celle Ligure ad Albisola Superiore e viceversa.

Stop quindi al passaggio delle auto, delle moto e dei pedoni per un mese nel tratto cellese da Piazza Giovanni XXIII nella frazione di Sanda per 160 metri a scendere per effettuare lavori per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica. .

I residenti del civico 12 di Via Santuario della Pace potranno effettuare gli spostamenti dalla propria abitazione percorrendo la strada in direzione monte o valle così come stabilito dalla segnaletica di cantiere presente durante le fasi di cantiere.

"L’intera area interessata dai lavori nonché l’area di ingombro dovrà essere delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente sia di giorno che nelle ore notturne" si legge nell'ordinanza firmata dalla comandante della polizia locale Erika Pizzocolo.