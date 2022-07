“Strade pericolose e impraticabili”: Borghetto Domani presenta un’interrogazione all’Amministrazione

“I problemi relativi alla sicurezza delle sedi stradali e dei marciapiedi, prevalentemente a causa delle radici dei pini marittimi, sono ben note a tutti a Borghetto. Oggi abbiamo avuto notizia della caduta di due persone nell'arco di poco tempo all'incrocio tra Via Ponti e Via Firenze, proprio poco dopo, ironia della sorte, la consegna all'ufficio protocollo di una nostra interrogazione sulla strada che più di ogni altra presenta questa problematica, ovvero corso Raffaello”. Così in una nota il gruppo di minoranza “Borghetto Domani”.

“Lo stesso Sindaco, alcuni mesi fa, aveva ammesso sugli organi di stampa che la strada è ‘molto pericolosa e a tratti impraticabile’, soprattutto sul marciapiede, e aveva annunciato che il progetto di realizzazione di una pista ciclopedonale in quel tratto di strada (che tra le altre cose avrebbe anche risolto il problema delle radici dei pini) era nell'elenco delle opere in attesa di finanziamento da parte della Regione – continuano i membri di “Borghetto Domani” -. Abbiamo chiesto perciò all'Amministrazione quanti incidenti si sono verificati in quel tratto di strada negli ultimi cinque anni, a quanto ammontino le richieste di risarcimenti al comune nello stesso periodo, a che punto sia l'iter di progettazione e di finanziamento dei lavori annunciati dal sindaco e, qualora i finanziamenti non arrivassero o anche semplicemente tardassero ad arrivare, come l'Amministrazione intenda comportarsi almeno per eliminare o ridurre il pericolo”, concludono.