Il Grande Fratello nel mare dell'Area Marina di Bergeggi: h24 una web cam riprende lo spettacolo

La possibilità di vedere gli fondali nella zona dell'isola di Bergeggi 24 ore su 24 non ha prezzo. E' quasi ipnotizzante e si rimane incollati, per chi è chiaramente appassionato, in attesa di poter scrutare qualche specie particolare.

Tutto questo è possibile grazie alla diretta streaming presente sul canale Youtube AMP Isola Bergeggi, che ha 1150 iscritti, nel quale per tutto il giorno tutti i giorni dallo scorso 12 maggio si possono ammirare i pesci di tutti i tipi nell'azzurro mare bergeggino grazie ad una telecamera. Che per altro è la prima installata in una delle trenta Aree Marine Protette d'Italia.

All'interno dell'area marina protetta di Bergeggi il mare è assolutamente pulito e controllato, ma purtroppo non è sempre così visto che l'inquinamento marino è diventato sempre di più una criticità a livello mondiale.

Comunque sia ogni giorno ad ogni ora qualche persona connessa c'è, un chiaro segnale di quanto appassioni poter vedere un bel mare blu anche dal proprio schermo in ogni parte del mondo. Tra le castagnole, i cefali, i saraghi, le ricciole, le cernie, i barracuda e magari sì anche qualche polpo, lecci, tonni, palamiti e bonitti.

Chissà poi per caso ci si può imbattere anche in qualche esemplare non usuale per il Mar Ligure e allora che si fa? Si rimane a bocca aperta all'interno di un Grande Fratello marino più che particolare.

Per vedere la diretta clicca QUI.