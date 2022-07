Processo Tirreno Power, l'azienda: "Dimostrata ancora una volta la distorsione dei fatti da parte dei consulenti dell’accusa"

"Ancora un volta un lavoro di analisi superficiale con discutibile competenza tecnica fatto dai consulenti dell’accusa. E’ quanto emerso oggi dalla deposizione della consulente delle difese, Stefania Chiaruttini che ha commentato il lavoro di analisi finanziaria su Tirreno Power svolto da Roberta Pera, la consulente che si era spinta a dire che il sequestro aveva fatto piacere alla società, ignorando il dramma sociale e il rischio di fallimento che ne era seguito".

Si apre con queste parole la nota di commento da parte di Tirreno Power in merito all'udienza odierna del processo in corso presso il tribunale di Savona.



"La dott.ssa Chiaruttini è membro di comitati di sorveglianza, coadiutore su nomina del Ministero dell’Economia e di Banca d’Italia - prosegue la nota - E’ consulente per i tribunali, curatore e commissario giudiziale. Nella sua analisi basata sull’esame di 700 documenti contabili della società ha evidenziato come la gestione sia stata sempre oculata tanto da consentire alla società di gestire e riprendersi con successo da un periodo di grave crisi".



"Nella sua deposizione Chiaruttini ha messo in evidenza la superficialità della consulente dell’accusa che nel calcolo delle spese per migliorare l’impatto sull’ambiente ha sottostimato dell’80% il valore reale - continuano dall'azienda - O ancora nel calcolo complessivo degli utili percepiti dagli azionisti in cui non ha considerato gli investimenti effettuati dagli stessi azionisti".



"Anche questa udienza ha dimostrato la distorsione dei fatti da parte dei consulenti dell’accusa, com’era emerso nei dibattimenti precedenti. Le udienze riprenderanno a settembre" concludono da Tirreno Power.