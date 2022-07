I savonesi Marco Elba e Sara Sabatini finalisti al concorso canoro "Un mare di stelle" di Arenzano

Il concorso canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE), torna per l’edizione 2022 il prossimo 23 luglio a Parco Figoli. La rassegna punta su una band e un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi.

Due le immancabili categorie che si esibiranno: “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. Sono due gli artisti della Provincia di Savona che si esibiranno.

Nella categoria Autori, Marco Elba, 22 anni, ha iniziato a studiare pianoforte da bambino proseguendo poi con gli studi accademici sotto la guida dell'insegnante Elena Buttiero a cui affianca lo studio del canto con la vocal coach Debora Tamagnini. “Sin da piccolo sono stato attratto dal mondo della musica e dello spettacolo”, dice Marco che si esibirà con l’Orchestra di Arenzano con il brano “XN”.

Nella categoria Interpreti, Sara Sabatini, invece, è di Albenga ed ha 27 anni, Laureata in Storia dell’Arte, dopo aver vissuto per diverso tempo a Barcellona, si è imbarcata nelle navi da crociera come cantante. Ora è performer nel musical inedito “Freak” e interpreta Janet nel “Rocky Horror Picture Show”, entrambe compagnie di musical genovesi. Si ripresenta al Concorso Canoro di Arenzano interpretando “Voce”, brano portato al Festival di Sanremo da Madame.

La giuria che dovrà valutare i musicisti sul palco del Concorso Canoro di Arenzano è formata da: Andrea Podestà (giornalista e scrittore), Valentina Bocchino (giornalista), Maria Pierantoni Giua (cantautrice), Cristina Nico (cantautrice), Stefano Marelli (cantautore) e Donatella Ferraris (violoncellista).

A condurre il Concorso Canoro per il secondo anno, sarà Marina Minetti, conduttrice radiofonica (Radio Deejay, R101, Radio Italia).

Per il primo classificato della sezione "Autori" il premio è a scelta tra: la produzione del brano vincitore, curata dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords, la realizzazione di un videoclip del brano oppure un buono da 700 euro per l’acquisto on line di materiale musicale. Per il primo classificato della sezione "Interpreti/Cover" il premio, sempre a scelta, è tra un radiomicrofono o un buono da 500 euro per l’acquisto online di materiale musicale.