Carcare, guasto all'acquedotto in via Biglino. Il sindaco De Vecchi: "Possibili disagi"

Guasto all'acquedotto a Carcare: "La società gestore Cira ci ha comunicato la rottura di una condotta dall'acqua importante nei pressi di via Biglino, Hanno iniziato la riparazione, l'erogazione è interrotta in via Biglino e zone limitrofe ma potranno esserci disagi in altre zone estese per cali di pressione", commenta il primo cittadino De Vecchi.

"Ogni volta che avviene una rottura di un tubo da 20 cm di diametro, chiudere l'erogazione della fornitura in tempi rapidi impedisce lo svuotamento delle vasche, una priorità da scongiurare in periodi di siccità".

"L'intervento durerà un paio di ore" spiega il sindaco De Vecchi.