Loano, anche la minoranza traccia un bilancio sull'operato dell'amministrazione: "Milioni spesi, risultati confusi"

"Nuovi cantieri? Ottimo! Ma iniziamo a finirne almeno uno come si deve. La passeggiata a ponente è il simbolo di ciò che non vorremmo mai vedere - spiegano dai banchi dell'opposizione - Investimenti sul verde? Ben vengano… ma come verranno spesi i 40 mila euro per nuove piantumazioni? Nessuno lo sa. Da anni chiediamo giardinieri e operai comunali, non cooperative dai risultati scadenti e costosi. 80 mila euro per la videosorveglianza? Giusto, anche perché è dal 2023 che lo chiediamo con una nostra interpellanza. Ma ancora oggi il sindaco non sa dire quante telecamere funzionano in città. Questi solo alcuni dei temi discussi in Consiglio Comunale, durante il dibattito sull’avanzo di bilancio e l’aggiornamento del DUP".