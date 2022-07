"La Città guarda lontano", il convegno organizzato dal gruppo "Sinistra per Savona"

Organizzato dal gruppo consiliare "Sinistra per Savona" il convegno "Savona la Città guarda lontano", svoltosi nel pomeriggio del 21 luglio, ha registrato la messa a fuoco di diverse proposte riguardanti lo sviluppo della Città e del territorio con una messa a confronto tra esperti di diversi settori, tecnici e docenti universitari di altissimo livello e i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

I lavori coordinati dall'assessore Gabriella Branca e dall'architetto Antonio Schizzi hanno posto in particolare evidenza, in particolare attraverso gli interventi di Paolo Verri e Federico Martelloni i temi del decremento demografico, dell'integrazione, della qualità dell'offerta di lavoro ponendo il tema (fino ad ora poco esplorato) delle possibilità amministrative che hanno i comuni in una direzione di qualità ed eccellenza.