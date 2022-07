Meteo settimana, temperature in calo con temporali localmente anche forti

L’alta pressione africana ha distribuito al suolo ed in quota un cuscinetto di aria molto calda, foriera della canicola estiva dei giorni scorsi. Aria più temperata ed instabile da Ovest, cercherà di intaccare il dominio dell’alta pressione almeno al Nord, generando onde temporalesche, attive per tutta la settimana.

Questa evoluzione porterà un abbassamento delle temperature, con temporali e rovesci di pioggia, accompagnati a macchia di leopardo, da grandinate. Le celle temporalesche saranno più attive ad iniziare dai settori a ridosso dei rilievi, in estensione a tutto il settore di pianura piemontese e mercoledì al settore ligure.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 25 a mercoledì 27 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso per annuvolamenti generalmente cumuliformi, in intensificazione pomeridiana. Temporali serali previsti su basso Piemonte sia oggi che domani. Intensificazione dei temporali mercoledì dal mattino , con estensione al settore costiero ligure. Temperature in calo con valori massimi in pianura tra 25 e 31 °C, minime tra 19 e 23 °C. Temperature in calo con valori massimi al mare tra 28 e 31 °C, minime tra 23 e 25°C. Venti deboli su Piemonte, moderati da Sud-Est al mare, salvo colpi di vento nelle celle temporalesche

Da giovedì 28 luglio

Ancora possibili temporali, anche per il week-end con temperature in netto calo giovedì.

