Savona, avviata la manifestazione di interesse per il servizio di trenino turistico dal 2026

Il Comune di Savona ha avviato una manifestazione di interesse pubblico per l’assegnazione in concessione del servizio di trenino turistico cittadino, pensato per migliorare l’accoglienza di croceristi e visitatori e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e commerciale della città.

La concessione avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, e dovrebbe prendere avvio a partire da aprile 2026. Il servizio ordinario sarà garantito il sabato, con la possibilità di aggiungere altre due giornate settimanali, a scelta dell’operatore, ad esclusione del lunedì e tenendo conto del calendario degli arrivi delle navi da crociera.

Il percorso del trenino interesserà numerosi punti strategici della città, dal porto al centro storico, passando per le principali piazze, vie commerciali e luoghi di interesse turistico, con una breve sosta prevista in piazza Duomo.

Nel dettaglio il percorso è: Piazza Roni, Via Baglietto,Vico del Molo, Via Chiodo, P.zza Rebagliati, Via Impastato, Corso Mazzini, Via XX Settembre, Corso Colombo, svolta all'altezza della piscina nel controviale di Corso Colombo, Via Giacchero o in alternativa, per motivi di altezza del ponte, Via Guidobono, Corso Mazzini, Via Gramsci, Via Giuria, Piazza Cavallotti, Via Giuria, Piazza Giulio II, Via Niella, Piazza Mameli, Via N. Sauro, Via dei Vegerio, Piazza Marconi, Piazza Saffi, Via Boselli, Piazza Mameli (rotatoria), Via Battisti, Via Pertinace, Piazza Diaz, Via Famagosta, Via Berlingeri, P.zza Pancaldo, Via Gramsci, Via Giuria, Via Caboto, Piazza Duomo, (breve sosta) Piazza Duomo, Via Verzellino, Via Garassino, Piazza Giulio II, Via Corsi, svolta a sinistra in Via Montenotte, C.so Mazzini, Via Gramsci, Via Impastato, Via Chiodo, P.zza Rebagliati, Vico del Molo, Piazza Roni.

L’orario di esercizio sarà compreso tra le 9 e le 16, con l’obbligo di garantire almeno cinque corse complete giornaliere. Per quanto riguarda le tariffe, il Comune ha fissato un prezzo massimo di 7 euro per la corsa completa per gli adulti, prevedendo agevolazioni per bambini, famiglie, persone con disabilità e altre categorie. Gli incassi saranno riscossi direttamente dal gestore del servizio.