Finale, lavori alla passerella di Castelletto: adeguati gli ancoraggi, a metà febbraio valutazioni sull'area cantiere sull'Aurelia

Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Finale Ligure, Paolo Folco, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della nuova passerella pedonale di collegamento tra il Castelletto e il porto di Capo San Donato, per verificare lo stato di avanzamento delle lavorazioni e confrontarsi con i tecnici e l’impresa esecutrice.

Il momento di confronto, al quale ne seguiranno altri, è stato utile anche per fare il punto su alcune variazioni progettuali rese necessarie in fase esecutiva, in particolare per quanto riguarda le modalità di aggancio della passerella al muraglione esistente.

"Sono state definite alcune modifiche progettuali relative all’ancoraggio della passerella al muraglione, una soluzione condivisa sulla quale impresa e tecnici hanno trovato un punto di equilibrio – afferma l’assessore Paolo Folco –. Questo ha consentito al cantiere di ripartire a pieno regime, anche se in realtà non si è mai fermato del tutto: mentre sul posto alcune lavorazioni erano sospese in luogo delle verifiche e dei rilevamenti necessari alle modifiche, la produzione dei componenti e dei pezzi da assemblare è sempre proseguita in officina. Gli operai hanno già avviato le prime installazioni mentre,d ’accordo con l’impresa, si è valutato di procedere ora il più sollecitamente possibile sulle lavorazioni per alcune settimane, così da verificare se dovessero emergere ulteriori criticità o se tutto procederà regolarmente. Successivamente faremo un aggiornamento puntuale sul cronoprogramma, per capire quali obiettivi potranno essere raggiunti entro maggio, con l’intento di rendere disponibile almeno un lotto funzionale. Contestualmente, a metà febbraio valuteremo se le condizioni operative consentiranno di ridurre o rimuovere la finora necessaria area di cantiere sull’Aurelia e quindi il senso unico alternato: non è una certezza, ma è un obiettivo sul quale proveremo a lavorare non appena avremo maggiore chiarezza sull’andamento delle nuove lavorazioni".

L’intervento, va ricordato, prevede la realizzazione di una passerella sopraelevata in metallo e legno, dotata di nuovo impianto di illuminazione, segnaletica dedicata anche ai non vedenti e accessi conformi alle normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’opera, pensata per migliorare la sicurezza e la fruibilità di uno dei tratti più panoramici e frequentati del litorale finalese, ha un valore complessivo di circa 844.000 euro.

"L’avvio del cantiere, inizialmente programmato nel 2025, era stato rinviato a causa della frana verificatasi a Capo San Donato, che ha imposto la priorità agli interventi di messa in sicurezza del versante e ha condizionato la viabilità sull’Aurelia, rendendo incompatibile la contemporanea apertura di un ulteriore cantiere con relativo impianto semaforico in quel tratto – ricorda ancora l’assessore Paolo Folco –. Solo con il ripristino del doppio senso di marcia sulla statale e le necessarie autorizzazioni da parte di Anas è stato possibile dare effettivo avvio alle lavorazioni".