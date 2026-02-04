Marangone intrappolato in una rete da pesca in mare: i vigili del fuoco lo salvano e lo affidano a Enpa

Un marangone rimane intrappolato in una rete da pesca, in mezzo al mare e scatta la segnalazione dalla Guardia Costiera all'Enpa dopo che erano stati avvisati da due persone dell'animale in difficoltà.

Sul posto era quindi giunto l'ente ma l'uccello era lontano e cercava di liberarsi senza riuscirci.

"Buttarsi in acqua sarebbe stato troppo rischioso, viste le basse temperature. Abbiamo quindi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che con grande professionalità e indossando tute impermeabili si sono calati in acqua, tagliando la rete e liberando il marangone, poi affidato alle cure del nostro Fabio" dicono all'ente Nazionale Protezione Animali savonese.

L’animale è stato trasportato quindi al Cras di Cadibona, dove la visita veterinaria aveva evidenziato un forte stress, un’abrasione all’ala destra (nel punto in cui era intrappolato dalla rete) e un taglio a una zampa.

È stato così medicato subito e ora si trova in degenza.