Palazzo Kursaal a Loano, Lettieri chiarisce: “Solo finalità pubbliche, culturali e istituzionali” 

Stanno circolando in queste ore, specialmente sui social network, voci secondo cui il Comune di Loano intenderebbe destinare il Palazzo Kursaal, recentemente entrato nelle disponibilità dell'Ente, a finalità alberghiere o comunque “di lucro”.

L'amministrazione comunale del sindaco Luca Lettieri ci tiene a smentire con fermezza tali voci, ritenute “del tutto prive di fondamento. Non esiste alcun indirizzo, alcun atto, alcuna progettualità che vada in quella direzione. L'obiettivo è ed è sempre stato uno solo: restituire il Kursaal alla città attraverso un percorso amministrativo ineccepibile, orientato alla valorizzazione per finalità pubbliche con un posizionamento chiaro su cultura, servizi e funzioni istituzionali”.

Aggiunge il primo cittadino: “Capisco che un passaggio così importante possa alimentare interpretazioni e polemiche, ma su un tema di questa portata serve un approccio guidato dagli atti: contano i documenti e la direzione strategica dell'ente. E i documenti dicono una cosa sola: il Kursaal per la comunità, per funzioni culturali e istituzionali, non per operazioni alberghiere o speculative”.

A conferma di questa volontà c'è la “Proposta di deliberazione della Giunta Comunale numero 14” approvata oggi, mercoledì 4 febbraio, che è “è univoca nei contenuti e nell'indirizzo. Il Kursaal è considerato un bene da 'restituire' alla comunità loanese, adeguandolo a 'necessità e funzioni culturali e istituzionali' che il Comune prevede di realizzare attraverso specifica progettazione. L'atto avvia la 'procedura di verifica dell'interesse culturale' ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali), come passaggio propedeutico alla tutela e valorizzazione coerente del bene”.

Il Comune sottolinea inoltre il “prezioso supporto istituzionale dell'Agenzia del Demanio, che ci sta accompagnando in un percorso complesso e ad alta responsabilità, per assicurare correttezza procedurale, presidio tecnico-giuridico e sostenibilità amministrativa. Un ringraziamento specifico alla dottoressa Stefania Pagano, responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Territoriali, e al direttore dottor Luca Terzaghi, per la collaborazione improntata a serietà, chiarezza e piena tutela dell'interesse pubblico”

“Qualunque sviluppo futuro avverrà con atti pubblici, in modo tracciabile e verificabile, nel rispetto delle norme e con un principio guida non negoziabile: Kursaal come investimento di comunità, non come operazione commerciale”, conclude il sindaco di Loano Luca Lettieri.