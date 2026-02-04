Postamat non operativo e bancomat senza contanti a Quiliano. Il Sindaco: "Stiamo sollecitando"

Il Postamat di Valleggia non è ancora operativo e il bancomat di Piazza Caduti Partigiani non eroga contanti.

Quiliano deve far fronte alle due problematiche e non stanno mancando le critiche dei cittadini che sollecitano anche il Comune ad intervenire.

Il Postamat era stato installato a metà dicembre da Poste Italiane dopo mesi e mesi di attesa nei pressi dell'ex Sms Aurora dopo le molteplici richieste dell'amministrazione comunale e soprattutto dei cittadini.

Poste, in una nota del 7 maggio 2024, aveva inviato al Comune le caratteristiche tecniche dello sportello, invitando l’Amministrazione a formulare una proposta di dislocazione alternativa, rispetto a quella originariamente prevista nel condominio di Via Diaz 37 (e non installata a causa del voto contrario dell’assemblea condominiale).

La proposta della nuova sede era stata infatti individuata dalla giunta comunale di Quiliano e condivisa in linea tecnica dalla Conferenza dei responsabili nell'area pubblica vicina all’ex sede della Sms Aurora in piazza della Chiesa 6.

L'amministrazione e gli uffici comunali avevano quindi individuato la sede alternativa, già comunicata con I a lettera PEC a Federico Sichel, responsabile delle relazioni istituzionali macro area territoriale nord ovest di Poste Italiane.

Nella comunicazione, era già stata disponibilità degli uffici comunali a Poste Italiane per l’effettuazione del sopralluogo congiunto finalizzato all’installazione dello sportello ATM Postamat, e per tutti gli adempimenti tecnici e burocratici che erano poi stati quindi risolti. Solo che dopo il posizionamento non è stato attivato e un cittadino aveva anche scritto un cartello ironico e polemico.

"Noi ci siamo battuti per mesi e dopo inenarrabili battaglie siamo riusciti a farlo installare - ha spiegato il Sindaco Nicola Isetta - Ora li stiamo sollecitando e tempestando di mail così come stiamo facendo con la banca per il bancomat. Abbiamo infatti ricevuto diverse segnalazioni".

Il bancomat invece in più di un'occasione è risultato essere guasto e non eroga a banconote.